Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 10

На Дону количество рабочих, погибших во время очистки коллектора, увеличилось до десяти. Еще восемь человек пострадали и находятся в реанимации. Сообщение об этом появилось на официальном сайте администрации Таганрога.

ЧП произошло на насосной станции в поселке Дмитриадовка под Таганрогом во время проведения работ. Причиной трагедии, по заявлению директора таганрогского Водоканала Евгения Плетменцева, стал выброс метана.

Сразу было неизвестно точное количество погибших и пострадавших, поскольку колодец оказался затоплен водой.

На месте работают представители экстренных служб региона, следователи, криминалисты, сотрудники прокуратуры. СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Расследование поручено первому отделу по расследованию особо важных дел.

Сотрудники следственного управления проводят осмотр места происшествия, а также изымают необходимую документацию в МУП "Управление Водоканал" Таганрога.