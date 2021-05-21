Причиной гибели рабочих в Ростовской области стал выброс метана

Причиной гибели рабочих в канализационном коллекторе в Ростовской области стал выброс метана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора таганрогского водоканала Евгения Плетменцева. По его словам, на станции перекачки произошла авария.

Напомним, изначально сообщалось, что во время проведения работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Неклиновского района погибли семь рабочих, а судьба еще двух человек выясняется. Однако в мэрии уточнили, что число жертв пока неизвестно: колодец оказался затоплен. По данным Минздрава региона, после аварии госпитализированы пять человек.

На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб региона, правоохранительных органов, следственного комитета и прокуратуры.