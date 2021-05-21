Названы места строительства новых водохранилищ в Крыму

Новые водохранилища в Республике Крым могут построены в чаше выработанного щебеночного карьера в селе Лозовое под Симферополем и в районе поселка Солнечногорское под Алуштой. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Совета министров РК Евгений Кабанов.

По его словам, специалисты уже готовят технико-экономическое обоснование для реализации этих проектов.

- Самое главное - не только построить водохранилище, а найти источник наполнения, поэтому сейчас наука занимается сбором всей информации о возможных стоках для наполняемости этих двух потенциально новых водохранилищ, - сказал Кабанов.

Часть специалистов предлагают объединить существующее Симферопольское водохранилище и будущее Лозовское, что позволит создать своеобразный каскад водоемов-накопителей.

Как ранее заявил глава РК Сергей Аксенов, новое водохранилище для Симферополя может иметь проектный объект 15 миллионов кубометров, а для Алушты - восемь миллионов. Впрочем, вице-премьер Кабанов уточнил, что окончательного решения о месте новых водохранилищ еще нет.