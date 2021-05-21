Пять пострадавших в коллекторе на Дону рабочих попали в реанимацию

Пятеро рабочих, пострадавших в результате ЧП в Неклиновском районе Ростовской области, находятся в реанимации. Один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщают власти Таганрога.

Напомним, трагедия разыгралась на насосной станции очистных сооружений в поселке Дмитриадовка. Причиной гибели людей стал выброс метана в результате аварии на станции перекачки, сообщил директор МУП "Водоканал" Таганрога Евгения Плетменцева.

Изначально сообщали, что во время проведения работ погибли семь рабочих, а судьба еще двух человек выяснялась. Однако в мэрии уточнили, что число жертв пока неизвестно: колодец оказался затоплен.

Прокуратурой Ростовской области организована проверка в связи с произошедшим. На место ЧП выехал прокурор Ростовской области Роман Прасков.