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21.05.2021 14:56
Рубрика: Происшествия

Пять пострадавших в коллекторе на Дону рабочих попали в реанимацию

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пятеро рабочих, пострадавших в результате ЧП в Неклиновском районе Ростовской области, находятся в реанимации. Один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщают власти Таганрога.

Фото: iStock
Причиной гибели рабочих в Ростовской области стал выброс метана

Напомним, трагедия разыгралась на насосной станции очистных сооружений в поселке Дмитриадовка. Причиной гибели людей стал выброс метана в результате аварии на станции перекачки, сообщил директор МУП "Водоканал" Таганрога Евгения Плетменцева.

Изначально сообщали, что во время проведения работ погибли семь рабочих, а судьба еще двух человек выяснялась. Однако в мэрии уточнили, что число жертв пока неизвестно: колодец оказался затоплен.

Прокуратурой Ростовской области организована проверка в связи с произошедшим. На место ЧП выехал прокурор Ростовской области Роман Прасков.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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