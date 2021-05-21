В уральской деревне проведут управленческий эксперимент

О необычной деревне с огромной тягой к прямому самоуправлению мы рассказывали уже дважды, в 2013-м и 2014 годах. В Мурзинке около 650 индивидуальных домов, кроме того, к ней относятся 80 садовых участков. Зимой здесь проживает от 500 до 1000 человек, летом - от 3500 до 4000. При этом официально зарегистрировано всего 104 - на этот камень преткновения натыкаются любые попытки включить населенный пункт в какие-то госпрограммы.

В 2014-м местные власти все-таки пообещали обратить внимание на нужды деревни и даже заказали студентам разработку стратегии социально-экономического развития территории. Однако потом главу городского округа (ГО), к которому относится Мурзинка, осудили за коррупцию. Два его сменщика были больше озабочены проблемами Среднеуральска, чем мелких поселений. Жители деревни все эти годы решали свои проблемы сами, пользуясь личными связями и деньгами. В частности, таким способом на территории появились вышки сотовой связи и оптоволоконный Интернет, кусок проселочной дороги от шоссе до въезда в деревню покрыли асфальтом, а 17 установленных подстанций довели напряжение в сети до нормативных 220-230 вольт.

Да, не удивляйтесь, Мурзинка - деревня не простая, среди ее жителей много пенсионеров с большими погонами или директорским креслом в прошлом. Но даже их возможности не позволяют решать краеугольные вопросы с инфраструктурой, обеспечением пожарной безопасности, медобслуживанием населения. К примеру, здесь газифицировано всего 24 процента домов: распределительные сети принадлежат частному лицу, оно же выдает техусловия на подключение и определяет тариф, который гораздо выше того, что утвердила РЭК Свердловской области (для газораспределительных организаций за пределами Екатеринбурга на 2021 год он составляет от 29 до 33 тысяч рублей). Помимо дорогого техприсоединения, в Мурзинке хватает и других проблем: не чистят зимой от снега улицы, отсутствует аптека, фельдшерско-акушерский пункт, пожарное депо, нет системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, продуктовый магазин всего один. И это не какая-то глухомань: до областного центра 37 километров по отличной трассе, до Среднеуральска - 19. Чтобы на улицах поставили фонари, жители Мурзинки даже подали в суд на прежнюю администрацию ГО. Процесс выиграли, но освещение так и не появилось. Ставку уполномоченного по деревне вообще сократили.

- Нужно коренным образом пересматривать систему управления сельскими поселениями в составе ГО: трансферты, которые муниципалитет получает из областного бюджета, распределяются в первую очередь на сам город, где проживает больше людей: на благоустройство, ремонт дорог и т.п. Тем самым создается неравная конкуренция между центром и периферией по качеству жизни. Это касается не только отдельно взятого ГО Среднеуральск, но и других муниципальных "матрешек", которыми изобилует и Свердловская область, и другие регионы России, - считает житель Мурзинки Владимир Бормотов. - По своему опыту можем сказать, что деревни в составе городских округов полностью лишены шансов на развитие по причине отсутствия средств и мотивации у администрации.

Что же предлагают экспериментаторы? Внести изменения в устав ГО и наделить полномочиями главу сельского поселения - старосту. А вот помогать ему в решении насущных вопросов станет на общественных началах координационный совет из двух-трех активистов, выбранных всеми владельцами недвижимости в деревне, а не только зарегистрированными здесь.

- Координационный совет получает право вести переговоры с государственными и коммерческими организациями по вопросам развития инфраструктуры, готовить договоры, которые затем согласовывает администрация ГО. Кроме того, необходимо разработать положение "Об условиях и порядке выделения средств из муниципального бюджета на развитие и поддержку территорий", оговорив добровольные пожертвования граждан и другие статьи дохода, при этом контроль и формирование бюджета оставить за администрацией ГО. Балансодержателем вновь созданного или приобретенного имущества тоже будет она, - поясняет член Общественной палаты ГО Среднеуральск Юрий Кудинов.

На запрос "РГ" о том, насколько реальна реализация подобного управленческого эксперимента, департамент по местному самоуправлению губернатора и правительства Свердловской области ответил, что муниципалитет предлагает использовать в Мурзинке такую форму участия населения в осуществлении местного самоуправления, как сельский староста (статья 27.1 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"). Этот человек назначается администрацией ГО по представлению схода граждан, но не занимает государственную или муниципальную должность, не состоит в трудовых отношениях с органами местного самоуправления. Избирают его открытым голосованием большинством голосов. Срок работы старосты - от года до пяти лет - определяет муниципальный правовой акт, а полномочия подтверждает выписка из решения собрания.

Кроме того, ряд проблем можно решить, используя инициативный проект, добавили в департаменте. Статью 26.1 включили в ФЗ-131 в 2020 году. Согласно ей, группа жителей численностью не менее 10 человек, территориальное общественное самоуправление (ТОС) или староста села могут внести в местную администрацию инициативный проект, имеющий приоритетное значение для населенного пункта. В нем необходимо описать проблему, предложить варианты ее решения, предварительный расчет расходов, в том числе планируется ли финансовое и трудовое участие населения. К проекту приложить протокол схода граждан, проголосовавших за идею, или подписные листы. В течение 30 дней администрация обязана все изучить и либо одобрить, либо аргументированно отказать. Если отказ связан не с тем, что проект находится вне полномочий местного самоуправления, чиновники должны предложить гражданам совместно доработать проект.

"РГ" попросила Елену Васильеву, доцента кафедры регионального и муниципального управления Уральского института управления - филиала РАНХиГС, оценить идеи, высказанные жителями Мурзинки.

- Формы непосредственного участия в местном самоуправлении по закону нельзя реализовать в отдельной деревне в составе городского округа - только на территории всего муниципалитета, за исключением введения и использования средств самообложения граждан (ст. 25.1. ФЗ-131). А вот консультативные способы участия в самоуправлении допускаются: ТОС, внесение инициативных проектов, ходатайств о назначении определенного лица старостой, - отмечает ученый. - Выйти из состава ГО деревня тоже не может, этот вопрос находится в ведении субъекта РФ. На мой взгляд, в случае с Мурзинкой корректно говорить не о полной самостоятельности от городского округа, а о взаимодействии жителей Мурзинки и администрации ГО в решении задач развития.

Эксперт напоминает, что принятый в 2003 году 131-ФЗ предусматривал реформу территориальной организации местного самоуправления. Количество муниципалитетов выросло везде, к слову, на Среднем Урале их даже меньше, чем, например, на Южном. Правда, свердловчане, в отличие от соседей, отдали предпочтение городским округам, а не муниципальным районам. Причин такой "крупной нарезки" несколько: хорошо развитая транспортная инфраструктура, высокий уровень урбанизации территорий, снижение затрат на создание и содержание управленческих структур, недостаточно высокий уровень профподготовки служащих в селах.

- Это не противоречило федеральному законодательству, но существенно повлияло на возможности жителей небольших территорий в составе городских округов реализовывать право на местное самоуправление. В России есть и обратные примеры: в том же Татарстане более тысячи муниципальных образований именно поселенческого типа, где граждане совместно с администрацией муниципалитета решают вопросы местного значения посредством различных форм участия в местном самоуправлении, - подчеркивает Елена Васильева.

Кстати

Когда готовился материал, в редакцию позвонили жители Мурзинки и рассказали, что новый глава ГО Среднеуральск Александр Ковальчик, вступивший в должность 16 апреля, в целом воспринял их идеи положительно и согласился на появление в деревне старосты. "РГ" будет и дальше отслеживать этот управленческий эксперимент.