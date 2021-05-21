Росстандарт начинает закупки топлива на АЗС методом тайного покупателя

Доля опасного для двигателей и экологии топлива (с повышенным содержанием серы) снизилась с 2015 года в четыре раза - в этом году проверяющие обнаружили его на 5% проверенных АЗС, рассказал заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов в интервью "Российской газете".

По итогам 2020 года этот показатель составил 7,8%, причем 3/4 нарушений пришлось на дизтопливо.

"Очень большая доля легально выпускаемой продукции - легально выпускаемые суррогаты: судовое, печное топливо, - объяснил Алексей Кулешов. - Оно попадает и на АЗС, хотя с начала этого года его там продавать запрещено. Или когда залежавшуюся летнюю солярку продают в декабре - это тоже опасно".

По его словам, проблема не только в продавцах, но и в спросе на суррогаты. "Если рядовые автовладельцы не хотят заправляться плохим бензином, то для некоторых транспортных и сельскохозяйственных компаний зашкаливающая сера в дизтопливе - не препятствие, лишь бы было дешевле, - рассказал Кулешов. - Доля суррогатов на рынке автомобильного дизеля по итогам 2020 года - около 15%, но проверки этого года показывают, что легальная продажа суррогатов уходит, и доля нарушений в январе-апреле снизилась до 5%. То есть риск случайно заправиться некачественным топливом снижается".

С 1 июля вступает в силу закон, который позволит Росстандарту не предупреждать заранее даже о проверке, а проводить контрольные закупки топлива методом тайного покупателя. Сейчас владельцы АЗС получают уведомление о внеплановой проверке за сутки. Тем не менее специалисты Росстандарта все равно находят нарушения.

"Теперь появляется простой и эффективный механизм: по жалобам, материалам СМИ или общественных организаций составляется перечень АЗС высокого риска, инспектор под видом автолюбителя приезжает на них и покупает топливо, заливает его в стерильную канистру и отправляет в лабораторию, - рассказал Алексей Кулешов. - Так же будем работать и с недоливом. Если нарушения по качеству топлива не всегда можно быстро скрыть, то с недоливом все просто - умельцы знают, как докрутить автоматику, и плановые проверки почти не дают результата".

Росстандарт проводит внеплановые проверки моторного топлива по поручениям президента и правительства уже шесть лет. По итогам 2015 года доля моторного топлива с нарушениями в части физико-химических показателей превышала 20%, по итогам 2020 года составила 7,8%. Однако этот показатель превышал 20% в Рязанской и Ярославской областях, Северной Осетии, Башкортостане, Иркутской области и Красноярском крае.

Полностью интервью с заместителем руководителя Росстандарта Алексеем Кулешовым читайте в ближайших номерах "Российской газеты"