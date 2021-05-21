Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.05.2021 03:00
Рубрика: Бензин

Росстандарт начинает закупки топлива на АЗС методом тайного покупателя

Текст: Игорь Зубков
Доля опасного для двигателей и экологии топлива (с повышенным содержанием серы) снизилась с 2015 года в четыре раза - в этом году проверяющие обнаружили его на 5% проверенных АЗС, рассказал заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов в интервью "Российской газете".
Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости
Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости

По итогам 2020 года этот показатель составил 7,8%, причем 3/4 нарушений пришлось на дизтопливо.

Фото: Istock
Почему пистолет отстреливает на АЗС до окончания заправки

"Очень большая доля легально выпускаемой продукции - легально выпускаемые суррогаты: судовое, печное топливо, - объяснил Алексей Кулешов. - Оно попадает и на АЗС, хотя с начала этого года его там продавать запрещено. Или когда залежавшуюся летнюю солярку продают в декабре - это тоже опасно".

По его словам, проблема не только в продавцах, но и в спросе на суррогаты. "Если рядовые автовладельцы не хотят заправляться плохим бензином, то для некоторых транспортных и сельскохозяйственных компаний зашкаливающая сера в дизтопливе - не препятствие, лишь бы было дешевле, - рассказал Кулешов. - Доля суррогатов на рынке автомобильного дизеля по итогам 2020 года - около 15%, но проверки этого года показывают, что легальная продажа суррогатов уходит, и доля нарушений в январе-апреле снизилась до 5%. То есть риск случайно заправиться некачественным топливом снижается".

С 1 июля вступает в силу закон, который позволит Росстандарту не предупреждать заранее даже о проверке, а проводить контрольные закупки топлива методом тайного покупателя. Сейчас владельцы АЗС получают уведомление о внеплановой проверке за сутки. Тем не менее специалисты Росстандарта все равно находят нарушения.

Фото: iStock
Мишустин: В России планируется увеличить выпуск качественного бензина

"Теперь появляется простой и эффективный механизм: по жалобам, материалам СМИ или общественных организаций составляется перечень АЗС высокого риска, инспектор под видом автолюбителя приезжает на них и покупает топливо, заливает его в стерильную канистру и отправляет в лабораторию, - рассказал Алексей Кулешов. - Так же будем работать и с недоливом. Если нарушения по качеству топлива не всегда можно быстро скрыть, то с недоливом все просто - умельцы знают, как докрутить автоматику, и плановые проверки почти не дают результата".

Росстандарт проводит внеплановые проверки моторного топлива по поручениям президента и правительства уже шесть лет. По итогам 2015 года доля моторного топлива с нарушениями в части физико-химических показателей превышала 20%, по итогам 2020 года составила 7,8%. Однако этот показатель превышал 20% в Рязанской и Ярославской областях, Северной Осетии, Башкортостане, Иркутской области и Красноярском крае.

Полностью интервью с заместителем руководителя Росстандарта Алексеем Кулешовым читайте в ближайших номерах "Российской газеты"