Ростуризм запускает онлайн-форму жалоб на завышения цен отельерами

Ростуризм запускает онлайн-форму, где граждане смогут подавать жалобы на недобросовестное завышение цен российскими отельерами, заявила глава ведомства Зарина Догузова.

По ее словам, в условиях повышенного спроса некоторые участники рынка завышают цены, тем самым "бросая тень на весь туристический бизнес".

"Одновременно с Общественным советом при Ростуризме для оперативной обратной связи и соблюдения прав туристов мы запускаем форму обращения граждан на специальном сайте туризмконтроль.рф. Туристы смогут быстро и удобно подать жалобы по фактам намеренного завышения цен и недобросовестных действий участников рынка", - цитирует Догузову ТАСС.

Ранее ФАС предупредила гостиницы и туроператоров о незаконности односторонней отмены бронирований номеров и туров. Причиной предупреждения стали данные о случаях нарушений закона со стороны бизнесменов.