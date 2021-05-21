Самый дорогой "Иж". Продается "Москвич" со скромным пробегом

В Воронеже выставили на продажу самый дорогой экземпляр марки "Иж". Речь идёт о "Москвиче-412 ИЭ" стоимостью 740 000 рублей. Сегодня, к примеру, за 743 900 рублей предлагается новая Lada Vesta Sedan в базовой версии, которая выпускается на заводе "Lada Ижевск".

Пробег "Москвича" 1994 года выпуска составляет всего 678 километров. Заднеприводный автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 75 л. с. и механической коробкой передач.

Судя по описанию на сайте "Авто.ру", у машины было два хозяина. При этом "Москвич-412" приобретался новым.

Утверждается, что образец находится в оригинальном состоянии и всё это время хранился в гараже в частной коллекции.

Несмотря на то, что седан в полностью заводском белом цвете, в нижней части кузова можно рассмотреть коррозию. К слову, решётка радиатора на конвейере не окрашивалась в цвет. Зато идеальным выглядит светло-серый интерьер.

"Москвич-412" производился с 1967 года как в Москве, так и в Ижевске. На АЗЛК выпуск модели прекратился в 1976 году, на Ижевском автозаводе сборка завершилась только в 1999 году. На смену "Москвичу-412" пришёл "Москвич-2140".

Фото: www.auto.ru

Фото: www.auto.ru