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Рубрика: Власть

Шойгу сообщил о начале серийного производства боевых роботов

Текст: Иван Петров
В России уже идет серийное производство боевых роботов, оснащенных искусственным интеллектом и способных самостоятельно воевать. Об этом в интервью в рамках просветительского марафона "Новое знание" рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

"Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых легко можно показывать в фантастических фильмах. Они в состоянии самостоятельно воевать на поле боя. Уже идет серийное производство таких боевых роботов", - сказал Шойгу.

Фото: Министерство обороны РФ
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Министр обороны рассказал и про лазерные комплексы. "20 лет назад лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то сражался. А сегодня это реальность - лазерные комплексы "Пересвет" стоят на вооружении ВКС России. Причем они имеют большой потенциал, и уже будучи в войсках несмотря на это постоянно развиваются и совершенствуются", - пояснил глава военного ведомства.

По словам Сергея Шойгу, создатели "Пересвета" не прекратили движения в развитии, и там очень большое поле деятельности для науки.

Затронув тему гиперзвука, Сергей Шойгу отметил, что сегодня Россия имеет вооружение, которого нет ни у одной страны. Он напомнил, что армия продолжает перевооружение на ракетные комплексы "Авангард", параллельно идут испытания гиперзвуковой ракет "Циркон".

Напомним, в феврале этого года спецпредставитель президента РФ по природоохранной деятельности (бывший министр обороны РФ) Сергей Иванов сообщил, сколько средств было потрачено на разработку уникальных оружейных систем.

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