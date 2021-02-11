Иванов назвал стоимость разработки новейших систем российского оружия

Создание новейших систем российского вооружения не стоило "непосильных денег". Об этом в четверг, выступая на мероприятии Российского военно-исторического общества, сообщил бывший министр обороны (2001-2007 годы), а ныне спецпредставитель президента РФ по природоохранной деятельности Сергей Иванов.

Чиновник при этом впервые назвал конкретные суммы, которые тратились на разработку уникальных оружейных новинок. "Не буду скрывать, что я причастен к началу разработки тех видов вооружения, которые сейчас появились в Российской армии, - цитирует РИА Новости Сергея Иванова. - О них недавно в послании говорил президент России - это и "Авангард", и "Пересвет", и "Посейдон", и многое другое".

По словам Сергея Иванова, на разработку и создание этих видов оружия ушло 10 лет. Время, уточнил он, понадобилось, чтобы сделать это "без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий". В год тратили по 10-20 миллиардов рублей, уточнил Иванов.

Для Вооруженных сил РФ при триллионном бюджете указанные суммы, по словам чиновника, это "почти незаметные расходы". "Мы это сделали без напряга, без лишнего пропагандистского шума. Когда сделали - тогда объявили. Особо не шумели", - добавил экс-глава российского военного ведомства.

Напомним, в конце января замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что в 2020 году новейший стратегический ракетный комплекс "Авангард" продолжил поступать в 13-ю ракетную дивизию Ракетных войск стратегического назначения. "В декабре заступили на боевое дежурство еще две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками", - рассказал замглавы военного ведомства.

Кроме того, Криворучко рассказал об испытании другой оружейной новинки. По его словам, с фрегата "Адмирал Горшков" в рамках летно-конструкторских испытаний проведены пуски первых в мире гиперзвуковых крылатых ракет морского базирования "Циркон". Во время испытаний достигнута скорость свыше 8 махов (около 9 тыс км/ч).

По словам замминистра обороны, положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки этих испытаний - будут проводиться пуски с подводных носителей. Завершатся госиспытания "Цирконов" в 2021 году. Их серийные поставки начнутся в 2022 году.

Что касается боевого лазерного комплекса "Пересвет", то они находятся на боевом дежурстве уже с конца 2019 года.

Под атомную суперторпеду с термоядерной боеголовкой "Посейдон" в настоящее время готовятся морские носители. Недавно сообщалось о начале испытаний уже третьего корабля, который планируется вооружить подводными беспилотниками.

По данным открытых источников, длина подводного аппарата 20 метров, диаметр 1,8 м, масса порядка 100 тонн. Дальность действия не ограничена, глубина погружения 1000 метров, скорость 100 км/ч.

Стоит напомнить, что все названия для нового оружия выбрали россияне на открытом голосовании.