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21 мая 2021 г.

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 21 мая 2021 года № 303 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Дата подписания 21 мая 2021 г.
Опубликован 21 мая 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 12 июля

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1, 2-20, 2-50 и 12.6 постановления слова "По 30.05.2021" заменить словами "По 12.07.2021".

1.2. Дополнить постановление пунктом 2-5.30 следующего содержания:

"2-5.30. Осуществлять проведение мероприятий XXIV Петербургского международного экономического форума, оказание услуг по размещению в гостиницах и транспортное обслуживание участников XXIV Петербургского международного экономического форума, а также оказание им услуг общественного питания и медицинской помощи при условии соблюдения регламентов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия при проведении XXIV Петербургского международного экономического форума, утвержденных исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, указанными в пункте 15-8 постановления".

1.3. В пунктах 2-42, 2-43 и 3.3 - 3.5 постановления слова "по 30.05.2021" заменить словами "по 12.07.2021".

1.4. Дополнить постановление пунктом 15-8 следующего содержания:

"15-8. Комитету по здравоохранению, Комитету по культуре Санкт-Петербурга, Комитету по физической культуре и спорту, Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга и Комитету по транспорту до 24.05.2021 утвердить по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу регламенты по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия при проведении XXIV Петербургского международного экономического форума".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Батанова Э.В.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



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