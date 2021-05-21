В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 12 июля

В Петербурге до 12 июля продлены ограничения, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции, сообщает администрация Северной столицы.

Ранее ограничения в городе были введены до 30 мая. Главное из них - масочный режим в общественных местах, включая все виды транспорта. Также петербуржцы и гости города обязаны соблюдать социальную дистанцию.

Максимальная заполняемость залов при проведении концертов или спектаклей составляет 75 процентов. Все массовые мероприятия должны быть согласованы с городским комитетом по культуре.

Одно послабление все же есть - в предыдущей версии постановления, регламентирующего ограничения, был прописан запрет на посещение организованных групп детей театров и цирка. С 31 мая школьникам разрешат ходить группами, например, со школой, на представления и спектакли.

На стадионах максимальная заполняемость также составляет 75 процентов. Однако максимальное число зрителей не должно превышать 25 тысяч человек. Это особенно актуально, учитывая, что с 12 июня в Петербурге начнутся матчи Чемпионата Европы по футболу.

Продление ограничений было ожидаемым. В Петербурге постепенно растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Так, за неделю число госпитализаций пациентов с COVID-19 увеличилось на 6,3 процента. Вновь заработал госпиталь в "Ленэкспо", а всего в стационарах города для пациентов с коронавирусом выделяется 450 дополнительных коек.