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21.05.2021 23:17
Рубрика: В мире

США ввели санкции по "Северному потоку - 2" против юрлиц и судов из РФ

Вашингтон объявил о санкциях по проекту "Северный поток - 2" против ряда организаций и судов из России, передает РИА Новости сообщение минфина США.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
В Госдуме прокомментировали заявление США о "Северном потоке-2"

Сообщается, что под санкции попали "Морская спасательная служба", "Мортранссервис" и Самарский Теплоэнергетический имущественный фонд, а также несколько морских судов: "Академик Черский", "Балтийский исследователь", "Спасатель Карев"​​​.

Напомним, что днем ранее власти США признали, что остановить строительство "Северного потока - 2", готового на 95%, практически невозможно. Об этом официально заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.

В мире США Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

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