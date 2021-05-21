США ввели санкции по "Северному потоку - 2" против юрлиц и судов из РФ

Вашингтон объявил о санкциях по проекту "Северный поток - 2" против ряда организаций и судов из России, передает РИА Новости сообщение минфина США.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Сообщается, что под санкции попали "Морская спасательная служба", "Мортранссервис" и Самарский Теплоэнергетический имущественный фонд, а также несколько морских судов: "Академик Черский", "Балтийский исследователь", "Спасатель Карев".
Напомним, что днем ранее власти США признали, что остановить строительство "Северного потока - 2", готового на 95%, практически невозможно. Об этом официально заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.