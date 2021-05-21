Строители трассы М12 высадили деревья взамен срубленных в Подмосковье

Высаживать деревья взамен вырубленных при прокладке головного участка трассы М12 между Москвой и Казанью начала ГК "Автодор" в Подмосковье.

Трасса начинается от МКАД в месте примыкания к кольцевой дороги Северо-восточной хорды. Протяженность ее головного участка от столицы до пересечения с дорогой А-108 - "Большой бетонкой" - 66 километров, сообщили в "Автодоре".

Для прокладки на этом отрезке шестиполосной магистрали, устройства развязок и остальной инфраструктуру объем вырубки леса составил 401,5 га. Ровно такую же площадь леса компания теперь должна восстановить - это требование постановления правительства.

"На сегодня полностью выполнены работы по лесовосстановлению на площади 35 га, - сказал представитель "Автодора". - На 138,5 га завершены проектно-изыскательские работы, 263 га обследованы и зарезервированы комитетом лесного хозяйства Московской области, ведутся проектные работы".

Всего в рамках восстановления леса, вырубленного при строительстве трассы М12, предстоит высадить 1,4 млн саженцев. Уже высажено более 120 тысяч саженцев, в том числе 80 тысяч сосен и 42 тысяч елей - такой породный состав деревьев был предложен подмосковными властями. Они же указали и лесничества, в которых эти работы проводятся.

Все саженцы уже закуплены, уверили в ГК "Автодор". Их доставляют из питомника в Тверской области, принадлежащего подрядчику. Та же компания возьмет на себя пятилетний уход за посадками: будет косить траву и добавлять новые саженцы вместо тех, которые не прижились. Впрочем, таких дополнительных посадок ожидается немного - по прогнозу, благополучно примутся на новом месте 85-87% деревьев.

"Всего на нулевом этапе трассы будет 31 искусственное сооружение, три развязки, - рассказал журналистам председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко во время визита на участок лесовосстановления в Ногинском районе Подмосковья. - Сейчас на объекте работают более 600 человек, 210 единиц техники. В сутки завозим по 35 тысяч кубометров песчаного грунта. Строительство идет с опережением графика, так что предусмотренные условиями контракта сроки мы соблюдем".

Высокоскоростная дорога Москва - Казань с продолжением на Екатеринбург - часть трассы "Европа - Западный Китай". Она станет драйвером развития для регионов, через которые будет проходить, считают в правительстве. Непосредственно в ее строительстве будут задействованы как минимум 30 тысяч человек, еще 130 тысяч рабочих мест появятся в смежных отраслях. Она станет альтернативой ныне существующей автодороге М7 "Волга", сократив время в пути между Москвой и Казанью до 6,5 часов. Стоимость проезда составит от 2,5 до 4 рублей за километр для легковых машин, для грузовиков - в четыре раза дороже, добавили в ГК "Автодор".