Суд в Киеве оставил в силе домашний арест Медведчука

Как отмечает портал Strana.ua, в ходе заседания Виктор Медведчук заявил о политической подоплеке его дела и обратился к Киевскому апелляционному суду с просьбой об отмене меры пресечения. Как заявил политик, его уголовное преследование является политически мотивированным, поскольку представляемая им партия выступает против курса официальных властей Украины.

Защита Медведчука и вовсе считает, что дело против политика завели незаконно, поскольку его открыла СБУ, а не Генпрокурор. Адвокаты обращают внимание, что именно такой порядок предусмотрен действующим законодательством. В ходе сегодняшнего заседания прокуроры не смогли ответить на этот вопрос по существу. Сам Виктор Медведчук после заседания заявил, что не доволен сегодняшним решением суда.