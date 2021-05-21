Топливный союз прогнозирует в РФ дефицит бензина этим летом

Этим летом, по мнению экспертов Российского топливного союза, россияне могут столкнуться с дефицитом бензина. Причиной тому может стать подъем внутреннего туризма из-за коронавирусных ограничений.

"На фоне ограничений отдыха за рубежом, принимаемых правительством России мер по стимулированию развития внутреннего туризма приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти еще на 10-20%, - цитирует РИА Новости фрагменты письма РТС вице-премьеру Александру Новаку. - Особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95".

Как полагают в Топливном союзе, такая ситуация может привести либо к существенному росту цен, либо к появлению на рынке дешевых суррогатов.