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21.05.2021 14:47
Рубрика: Легковые авто

Toyota будет приплачивать покупателям некоторых RAV4

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota запускает программу Clean Assist, участниками которой станут 15 000 клиентов. Им компания будет компенсировать затраты на топливо.

Фото: www.instagram.com/land.cruiser.300/
Покупки нового Toyota Land Cruiser 300 придется ждать все лето

Программа распространяется на владельцев подключаемых гибридов Toyota RAV4 Prime и Prius Prime из Калифорнии. Для участия в ней автомобили должны быть оснащены телематическим комплексом, а на смартфоне должно быть установлено приложение. После регистрации в программе начинается мониторинг циклов зарядки: фиксируется количество электроэнергии, потраченной на "подзаправку" гибрида.

Затем компания Toyota покупает эквивалентное количество сертификатов возобновляемой энергии, то есть добытой при минимальном углеродном следе. Таким образом, автопроизводитель компенсирует вред, нанесённый природе в ходе эксплуатации транспортных средств.

#Toyota