Toyota будет приплачивать покупателям некоторых RAV4

Toyota запускает программу Clean Assist, участниками которой станут 15 000 клиентов. Им компания будет компенсировать затраты на топливо.

Программа распространяется на владельцев подключаемых гибридов Toyota RAV4 Prime и Prius Prime из Калифорнии. Для участия в ней автомобили должны быть оснащены телематическим комплексом, а на смартфоне должно быть установлено приложение. После регистрации в программе начинается мониторинг циклов зарядки: фиксируется количество электроэнергии, потраченной на "подзаправку" гибрида.

Затем компания Toyota покупает эквивалентное количество сертификатов возобновляемой энергии, то есть добытой при минимальном углеродном следе. Таким образом, автопроизводитель компенсирует вред, нанесённый природе в ходе эксплуатации транспортных средств.