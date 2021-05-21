В Госдуме прокомментировали заявление "Белого дома" о "Северном потоке-2"

Проект "Северный поток-2" будет реализован в любом случае, поскольку является коммерческим. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Игорь Ананских, комментируя заявление пресс-секретаря американского президента Джен Псаки.

Ранее она признала, что готовый на 95 процентов проект строительства трубопровода "Северный поток-2" остановить практически невозможно.

Ананских напомнил, что Россия и прежде настаивала на этой позиции, несмотря на все экономические санкции и политическое давление. И во многом это объясняется выгодой от строительства трубопровода ряда европейских стран.

"Это чисто коммерческий проект. Здесь нет никаких сомнений в том, что мы закончим его", - приводит слова депутата РЕН ТВ.