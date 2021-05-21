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Рубрика: В мире

В ХАМАС назвали условие соблюдения перемирия с Израилем

Организация Палестинского сопротивления ХАМАС будет соблюдать перемирие с Израилем, если его не будет нарушать противоположная сторона конфликта. Об этом заявил советник по СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно.

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Он уточнил, что в ХАМАС получили информацию о соглашении о "взаимном и одновременном прекращении огня в секторе Газа" от Египта, который выступил в качестве инициатора перемирия. Оно должно наступить с 2 часов утра пятницы, 21 мая 2021 года.

"Палестинское сопротивление будет соблюдать это соглашение, если оккупанты будут его придерживаться", - приводит слова представителя ХАМАС РИА Новости.

Ранее о достижении соглашения о перемирии заявили в правительстве Израиля.

По последней информации, в ходе конфликта, обострившегося 10 мая, погибли 12 израильтян и 232 палестинца, в том числе 65 несовершеннолетних.

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