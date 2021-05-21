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21.05.2021 04:38
Рубрика: В мире

В Мэриленде привившиеся от COVID-19 смогут выиграть до 400 тысяч долларов

Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Жители американского штата Мэриленд, сделавшие прививку от коронавируса, получат шанс выиграть в лотерее от 40 до 400 тысяч долларов. Об этом объявил губернатор штата Ларри Хоган.

Фото: AFP/DANIEL MIHAILESCU
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По его словам, на данный шаг власти пошли, чтобы побудить жителей штата вакцинироваться от COVID-19. Департамент здравоохранения будет присваивать каждому привитому американцу старше 18 лет номер, а генератор случайных чисел будет выбирать победителя.

Отмечается, что ежедневно в период с 25 мая по 3 июня среди вакцинированных будет разыгрываться приз в размере 40 тысяч долларов. А 4 июля, в День независимости США, "состоится финальный розыгрыш, в ходе которого одному вакцинированному человеку будет передан приз в размере 400 тысяч долларов ", - цитирует РИА Новости губернатора.

Ранее о запуске лотереи для привитых от коронавируса уже сообщали губернаторы штатов Нью-Йорка и Огайо. А власти Нью-Джерси придумали другой оригинальный способ ускорить вакцинацию от COVID-19. Любой житель, получивший первую дозу вакцины и имеющий подтверждающий это документ, может рассчитывать на бесплатное пиво. Поучаствовать в необычной акции приглашают американцев старше 21 года.

В мире США Вакцинация от коронавируса

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