В Мэриленде привившиеся от COVID-19 смогут выиграть до 400 тысяч долларов

Жители американского штата Мэриленд, сделавшие прививку от коронавируса, получат шанс выиграть в лотерее от 40 до 400 тысяч долларов. Об этом объявил губернатор штата Ларри Хоган.

По его словам, на данный шаг власти пошли, чтобы побудить жителей штата вакцинироваться от COVID-19. Департамент здравоохранения будет присваивать каждому привитому американцу старше 18 лет номер, а генератор случайных чисел будет выбирать победителя.

Отмечается, что ежедневно в период с 25 мая по 3 июня среди вакцинированных будет разыгрываться приз в размере 40 тысяч долларов. А 4 июля, в День независимости США, "состоится финальный розыгрыш, в ходе которого одному вакцинированному человеку будет передан приз в размере 400 тысяч долларов ", - цитирует РИА Новости губернатора.

Ранее о запуске лотереи для привитых от коронавируса уже сообщали губернаторы штатов Нью-Йорка и Огайо. А власти Нью-Джерси придумали другой оригинальный способ ускорить вакцинацию от COVID-19. Любой житель, получивший первую дозу вакцины и имеющий подтверждающий это документ, может рассчитывать на бесплатное пиво. Поучаствовать в необычной акции приглашают американцев старше 21 года.