В России упростили процедуру получения налоговых вычетов

В России упростили процедуру получения вычета из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). С 21 марта оформить выплаты можно автоматически, через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.

Новый порядок получения вычетов сокращает срок стандартной камеральной проверки до одного месяца (ранее у налоговой службы было для проверки документов три месяца). Сокращаются и сроки возврата денег на указанные налогоплательщиком реквизиты - до 15 дней вместо месяца.

В рамках налогового вычета можно получить до 260 тысяч рублей при покупке квартиры или строительстве дома или дачи, до 390 тысяч рублей - при погашении процентов по ипотеке, до 52 тысяч рублей - по индивидуальному инвестиционному счету.

Всю необходимую информацию Федеральная налоговая служба будет получать напрямую от банков или брокеров, которые с 21 мая начинают подключаться к соответствующему сервису ФНС.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает увеличение суммы, от которой будет рассчитываться налоговый вычет с двух до трех миллионов рублей при покупке или строительстве жилья, с трех до четырех миллионов - по уплаченным процентам по ипотеке.