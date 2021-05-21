Новости

Песков призвал всех сделать прививку от коронавируса 11:03
Илон Маск: Tesla скоро будет в России. Будет построен завод 10:59
В Сеть слили первые подробности о сюжете фильма "Соник 2" 10:56
Жители регионов смогут получить второй компонент вакцины от COVID-19 в Москве 10:53
Банк России стал чаще выявлять финансовые пирамиды 10:51
Роспотребнадзор опроверг данные о новом клещевом вирусе в Татарстане 10:50
Кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова вручил приз Клоду Лелушу 10:50
ФСБ задержала в Калининграде вербовщиков террористической организации 10:45
Кравцов: Учителям рекомендовано прививаться от COVID-19 10:44
В Кремле рассказали о "мягкой" и реальной силе России 10:35
Песков отнес "двойные стандарты" к циничным фейкам 10:34
Илон Маск выступает на российском марафоне "Новое знание" 10:29
Короля Дикой охоты в "Ведьмаке" и приквеле сыграют разные актеры 10:29
Песков назвал заявления ковид-диссидентов вредными фейками 10:28
Косачев прокомментировал законопроект США о восстановлении санкций 10:21
Захарова: Переговоры Лаврова и Блинкена прошли конструктивно 10:21
Актер Фархат Абдраимов умер на съемках в Грузии 10:13
В Кузбассе обнаружили бактерии, питающиеся продуктами горения 09:59
Наталья Сергунина: "Бизнес-уик-энд" запускает две программы для начинающих предпринимателей 09:52
Наталья Сергунина: За семь лет "Активный гражданин" стал одним из самых масштабных электронных проектов Москвы 09:43
В Курганской области передали в суд дело продавца ветеранских медалей 09:42
Роспотребнадзор опечатал два ресторана McDonald's в Москве 09:39
В России упростили процедуру получения налоговых вычетов 09:38
В Венгрии отменяют комендантский час и обязательное ношение масок 09:34
Тихоокеанский флот получит новые корветы, фрегаты и десантные корабли 09:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
21.05.2021 09:38
Рубрика: Экономика

В России упростили процедуру получения налоговых вычетов

Текст: Михаил Загайнов, Роман Маркелов

В России упростили процедуру получения вычета из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). С 21 марта оформить выплаты можно автоматически, через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.

Фото: iStock
В России предлагают ввести налог на роскошь

Новый порядок получения вычетов сокращает срок стандартной камеральной проверки до одного месяца (ранее у налоговой службы было для проверки документов три месяца). Сокращаются и сроки возврата денег на указанные налогоплательщиком реквизиты - до 15 дней вместо месяца.

В рамках налогового вычета можно получить до 260 тысяч рублей при покупке квартиры или строительстве дома или дачи, до 390 тысяч рублей - при погашении процентов по ипотеке, до 52 тысяч рублей - по индивидуальному инвестиционному счету.

Всю необходимую информацию Федеральная налоговая служба будет получать напрямую от банков или брокеров, которые с 21 мая начинают подключаться к соответствующему сервису ФНС.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает увеличение суммы, от которой будет рассчитываться налоговый вычет с двух до трех миллионов рублей при покупке или строительстве жилья, с трех до четырех миллионов - по уплаченным процентам по ипотеке.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС Налоговые вычеты

Главное сегодня

Президент поручил вести учет детей иностранцев в России
Илон Маск выступает на российском марафоне "Новое знание"
Собянин рассказал о программе вакцинации от коронавируса в Москве
Интервью с зампредом Банка России Михаилом Алексеевым. Главное
Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов