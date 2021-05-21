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21.05.2021 11:20
Рубрика: Экономика

ВТБ запустил оформление налогового вычета по ИИС из приложения

Текст: Игорь Зубков
Фото: Евгений Халдей/ТАСС Фото: Евгений Халдей/ТАСС
Фото: Евгений Халдей/ТАСС

Банк ВТБ в партнерстве с Федеральной налоговой службой первым на рынке запустил онлайн-оформление налогового вычета по индивидуальному налоговому вычету, сообщает банк.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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С 21 мая вступил в силу закон, позволяющий получить имущественные и инвестиционные налоговые вычеты без подачи декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов. Как отмечает ФНС, вычет в упрощенном порядке получат те налогоплательщики, по которым банки и брокеры передадут соответствующие сведения.

Клиенты ВТБ могут подать заявку в интернет-банке и мобильном приложении ВТБ Онлайн. В приложении для этого нужно перейти в раздел "Услуги" и выбрать "Налоговый вычет", далее остается нажать кнопку "Подать заявку" и выбрать счет для зачисления средств - не нужно даже подсчитывать сумму внесенных в 2020 году на ИИС денег.

После этого нужно дождаться появления предзаполненного заявления в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, его останется только подписать. Следить за статусом обработки заявки можно также через ВТБ Онлайн.

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