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21 мая 2021 г.

Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 мая 2021 года № 77-ПГ "О внесении изменения в пункт 4 постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

Постановляю:

Пункт 4 постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности" дополнить подпунктом 4.9 следующего содержания:

"4.9. мероприятий, связанных с проведением торжественных мероприятий, посвященных завершению освоения образовательных программ среднего профессионального, среднего общего, основного общего, начального общего и дошкольного образования, в текущем учебном году на территории образовательных организаций с учетом требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и требований, предусмотренных приложением № 6.".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов



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