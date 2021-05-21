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21.05.2021 10:21
Рубрика: Власть

Захарова: Переговоры Лаврова и Блинкена прошли конструктивно

Текст: Юрий Чернов
Фото: Пресс-служба МИД РФ Фото: Пресс-служба МИД РФ
Фото: Пресс-служба МИД РФ

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Энтони Блинкена прошли конструктивно. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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По ее словам, настрой на конструктивную беседу был продемонстрирован в самом начале встречи, в ходе протокольной съемки Лаврова и Блинкена. "Мне кажется, это даже удивило журналистов, присутствовавших на старте переговоров. Обычно, как вы знаете, сотрудники американских СМИ что-нибудь выкрикивают в начале, задают вопросы, пытаются что-то выудить - а тут стороны обменялись такими, опять же, конструктивными вступительными словами, что сделало дополнительные реплики журналистов просто ненужными", - заявила Мария Захарова. Она также отметила, что разговор глав российского МИД и Госдепа продлился около двух часов, что гораздо больше, нежели планировалось при подготовке встречи.

Мария Захарова также отметила, что российская и американская стороны воспользовались возможностью для проведения таких переговоров "на полях" столь важного международного мероприятия, каким стало Министерское заседание Арктического совета в Рейкьявике.

Отвечая на вопрос ведущего, относительно исторического подтекста встречи Лаврова и Блинкена именно в Рейкьявике, она особо подчеркнула, что в данном случае "не стоит проводить никакие исторические параллели". Захарова подчеркнула значимость политического повода для состоявшейся встречи, напомнив, что в Арктическом совете, помимо России и США, присутствует еще целый ряд стран.

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