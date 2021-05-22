Новости

Вашингтон и Сеул договорились о снятии ограничений по южнокорейским ракетам 04:08
Рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 выставили на RR Auction 03:54
Три человека погибли при землетрясении на юго-западе Китая 03:31
Байден назначил спецпредставителя по КНДР 03:21
Росстандарт будет отзывать автомобили через портал госуслуг 03:00
В Перу пять человек погибли при крушении полицейского вертолета 02:57
Российский боец ММА Шаблий выиграл дебютный бой в Bellator 02:18
Байден выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном 02:08
Романов победил Кудряшова и стал претендентом на титул WBC 01:58
Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Удмуртии 01:40
Захарова: Лавров и Блинкен передали доклады президентам по итогам встречи 01:40
Рене Фазель оценил музыку Чайковского вместо гимна России 00:39
Великобритания - Россия - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 00:05
Соцсети попросили удалить все упоминания об "индийском" штамме COVID 21.05.2021
Песков прокомментировал новые санкции Киева 21.05.2021
Главный тренер "Пюника" избил российского футболиста в аэропорту Еревана 21.05.2021
В Нигерии разбился самолет с высокопоставленным военным 21.05.2021
Зеленский подписал указ о санкциях в отношении российских телеканалов 21.05.2021
10 военнослужащих вылечили от коронавируса за последние сутки 21.05.2021
Суд в Саранске отказался отпустить Алексея Меркушкина из-под стражи 21.05.2021
Зарема Салихова объявила о выходе из совета директоров "Спартака" 21.05.2021
Трансляции марафона "Новое Знание" собрали 12 миллионов просмотров 21.05.2021
Минтруд России назвал инициативу Романа Романенко заслуживающей внимания 21.05.2021
Ростовский водоканал, где погибли рабочие, проверит Роструд 21.05.2021
В Москве стартовал Большой пикник Российского движения школьников 21.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
22.05.2021 03:21
Рубрика: В мире

Байден назначил спецпредставителя по КНДР

Фото: AFP/Brendan SMIALOWSKI Фото: AFP/Brendan SMIALOWSKI
Фото: AFP/Brendan SMIALOWSKI

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам стран Восточной Азии и Тихого океана Сон Ким займет пост спецпредставителя по Северной Корее. Об этом в пятницу объявил президент США Джо Байден, выступая на совместной с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином пресс-конференции.

Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Байден пообещал помощь другим странам в борьбе с пандемией COVID-19

По словам хозяина Белого дома, Сон Ким является кадровым дипломатом с глубоким уровнем компетенции в вопросах политического курса, пишет ТАСС. Американский лидер также отметил, что США и Республика Корея готовы к прагматическим шагам с целью сокращения напряженности в отношениях с КНДР.

Ранее Байден заявил о готовности встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном при условии, что Пхеньян согласится на обсуждение денуклеаризации.

В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея

Главное сегодня

Шойгу сообщил о начале серийного производства боевых роботов
Минпромторг пригласил Илона Маска построить завод в России
Около 1,3 млн штрафов выписали москвичам за нарушение COVID-ограничений
Путин заявил о планах локализации "Спутник V" в Армении и Киргизии
Суд приостановил работу "Центрального Детского Магазина" на 7 суток
США разрушают Украину в попытках противопоставить ее России
Отставные полицейские Франции опубликовали письмо Макрону