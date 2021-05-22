Байден назначил спецпредставителя по КНДР

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам стран Восточной Азии и Тихого океана Сон Ким займет пост спецпредставителя по Северной Корее. Об этом в пятницу объявил президент США Джо Байден, выступая на совместной с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином пресс-конференции.

По словам хозяина Белого дома, Сон Ким является кадровым дипломатом с глубоким уровнем компетенции в вопросах политического курса, пишет ТАСС. Американский лидер также отметил, что США и Республика Корея готовы к прагматическим шагам с целью сокращения напряженности в отношениях с КНДР.

Ранее Байден заявил о готовности встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном при условии, что Пхеньян согласится на обсуждение денуклеаризации.