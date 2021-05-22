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22.05.2021 02:08
Рубрика: В мире

Байден выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном

Фото: AFP/Nicholas Kamm Фото: AFP/Nicholas Kamm
Фото: AFP/Nicholas Kamm

Президент США Джо Байден готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом американский лидер заявил в пятницу в Белом доме, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

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При этом Байден озвучил условия для этой встречи - согласие Пхеньяна на обсуждение денуклеаризации. Президент США отметил, что предварительно потребуются переговоры на более низком уровне. "Я обеспечу, чтобы моя команда встретилась с их коллегами в КНДР и дала им понять, каковы наши намерения", - цитирует РИА Новости Байдена.

Напомним, в начале этого года на 8-м съезде партии лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит совершенствовать ядерные вооружения, чтобы "сдерживать и контролировать военную угрозу, вынужденно существующую на Корейском полуострове". Северокорейский лидер упомянул и отношения с США. Ким Чен Ын выразил мнение, что политика Вашингтона в отношении КНДР не изменится и это не зависит от того, кто занимает руководящие посты в США. При этом он добавил, что ключом к улучшению отношений между двумя странами является отказ американской стороны от "враждебной политики".

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