Исследование: автомобили, которые почти не ломаются

Ассоциация технического надзора (TUV) Германии подготовила рейтинг надежности автомобилей.

При составлении рейтингов TUV опирается на объективные показатели - анализирует данные о техосмотрах 9 млн автомобилей. В справочнике 2021 года отражена информация о записях в сервисной базе в период с июня 2019 по июль 2020.

Оценка каждой машины зависит от среднего числа технических недостатков, выявленных во время прохождения техосмотра. Для полной конкретики эксперты указывают процент владельцев, которых настигли технические проблемы.

Во время техосмотра инженер проверяет более 100 параметров, правда, в финальный отчет входят только 18 наиболее важных. К ним относятся подвеска, рулевое управление, освещение, тормоза, выхлопная система и, конечно, силовой агрегат, включая коробку передач.

Издание "За рулем" отобрало из рейтинга TUV только те модели, которые официально продаются в России. Итак, самой надежной машиной в возрастной категории от 2 до 3 лет второй год подряд оказался компактный кроссовер Mercedes-Benz GLC-Class - только 1,7% владельцев внепланово обращались на сервис, да и то - при среднем пробеге 56 тысяч км.

На втором месте оказался спорткар Porsche 911 с показателем обращений в сервис 2,2% при пробеге 24 тысячи километров. Третью строчку занял спорт-седан Mercedes-Benz CLS с результатом 2,4% и 28 тысяч километров.

Далее список самых надежных моделей выглядит так:

4. Hyundai i30 - доля внеплановых обращений на сервис 2,5%, при среднем пробеге 34 тысячи км,

5. Mercedes-Benz A-Class - 2,6% при 42 тысячах км,

6. Mercedes-Benz C-Class - 2,8% при 55 тысячах км,

7. Audi Q3 - 3% при 44 тысячах км,

8. Mitsubishi ASX - 3% при 40 тысячах км,

9. Mercedes-Benz GLE - 3,1% при 62 тысячах км,

10. Volkswagen Golf - 3,2% при 34 тысячах км.

В аутсайдерах оказались Dacia (Renault) Duster (11,1% при 41 тыс. км) и Logan (10,4% при 56 тыс. км), а также Citroеn Berlingo (8,8% при 51 тыс. км).