Какие нефтяные котировки могут привести к росту цен на бензин в России

С середины мая нефтяной рынок стало лихорадить, котировки барреля прекратили поступательный рост, демонстрируемый с начала этого года, и стали колебаться в диапазоне 64-70 долларов. Риск резкого роста или, наоборот, падения цен увеличился, а это мешает стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке России.

Существующий уровень цен комфортный для экспорта российской нефти и поступления доходов от него в бюджет страны. Вице-премьер Александр Новак назвал котировки 62-66 долларов за баррель, отражающими реальное положение дел на мировом рынке. Но опасность, что цены "вылетят" вниз или вверх за пределы этого диапазона на фоне новостей из Азии о росте количества выявленных случаев COVID-19, увеличения экспорта нефти из Ирана или проблем с транспортировкой нефти в США увеличивается.

С начала мая в России начали работать скорректированные параметры демпфирующего механизма. Они снизили порог экспортной стоимости бензина, от которой российские компании получают компенсацию из бюджета при поставках топлива на внутренний рынок. Но цены на АЗС все равно продолжают расти, хоть и медленнее, чем раньше. В среднем, с конца прошлого года они увеличились на 3,6%, а отдельно, самая востребованная марка бензина АИ-92 - на 3,9%. Заявленная цель на 2021 год - рост цен на автомобильное топливо не выше инфляции (3,7% в федеральном бюджете на 2021 год, но прогноз уже повышен до 4,3%).

"Демпфер наиболее эффективен в диапазоне цен на нефть до 70 долларов за баррель, при которых нефтяникам компенсируются почти все убытки от поставок топлива на внутренний рынок", - говорит старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. По его мнению, уже при ценах на нефть выше 70-75 долларов за баррель или при значительном ослаблении курса рубля к доллару компенсаций по демпферу может оказаться недостаточно для сдерживания цен. В этом случае потребуется корректировка с увеличением доли выплат нефтеперерабатывающим компаниям. Кроме того, правительство может ввести запрет на экспорт бензина, что также поможет стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке, но только в краткосрочной перспективе, подчеркнул эксперт.

Как бы нам не хотелось, но курс рубля полностью отвязать от углеводородов не удается. В первом квартале 30% доходов бюджета России принесла нефтегазовая отрасль. Учитывая рост нефтяных котировок в апреле и рекорды цен на газ в Европе, доля доходов от них в поступлениях в казну будет увеличиваться, поэтому как падение цен, так и их сильный рост не желателен для топливного рынка. Демпфер, конечно, не застывший механизм, но корректировать его по несколько раз в год едва ли возможно. Хотя бы просто потому, что сама процедура его изменения занимает длительное время.

В отношении будущего нефтяного рынка мнения экспертов достаточно консервативны. Не отрицая возможности резких скачков котировок, они считают, что в долгосрочном периоде цены на нефть удержатся на существующем уровне. По мнению ведущего аналитика Oil Research and Forecasts, Refinitiv Ихсан Хакка, сценарий падения цен ниже 60 долларов за баррель исключать нельзя, хотя он и маловероятен. Наибольшую опасность сейчас представляет развал сделки ОПЕК+, который возможен, только если не смогут договориться между собой два ключевых участника нефтяного пакта - Россия и Саудовская Аравия. Распад сделки приведет к значительному снижению цен на нефть, считает эксперт.

С точки зрения главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена, сейчас стоит больше говорить о снижении цен на нефть, чем о резком росте котировок. Несмотря на увеличение спроса на топливо в США и Европе, продолжающиеся вспышки пандемии в Азии влияют на краткосрочные перспективы восстановления потребления нефти и нефтепродуктов. В том числе авиатоплива, спрос на которое будет расти очень медленно из-за ограничений и отсутствия интереса к полетам.

Учитывая, что велика вероятность возвращения иранской нефти на мировой рынок, цены останутся в диапазоне от 65 до 70 долларов за баррель, а краткосрочные риски будут касаться возможного падения цен, а не их роста, уточнил Хансен.

По мнению аналитика "Финам" Анны Зайцевой, в случае негативного сценария для нефтяного рынка, велика вероятность корректировки условий сделки ОПЕК+, что сможет удержать нефтяной рынок от обвала. Иранский фактор уже частично учтен в котировках, поскольку о намерении США вернуться к Тегеранской ядерной сделке стало известно уже довольно давно. Инвесторы по-прежнему с оптимизмом смотрят на перспективы нефтяного рынка. Летний сезон в этом году ожидается весьма активным с точки зрения туризма, что будет способствовать восстановлению пассажирских перевозок. Если спрос на нефть будет расти быстрее прогнозов, то, возможно, ОПЕК+ оставит квоты на добычу без изменений, считает Зайцева.