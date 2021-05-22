Когда можно и нужно заливать в автомобиль 100-й бензин

Топливо АИ-98 или АИ-100 позиционируется как премиальный высокооктановый бензин, предназначенный для двигателей, способных выдавать предельную мощность за счет роста давления в камере сгорания. Октановое число такого бензина предполагает также высокую стойкость к детонации. Так когда можно и нужно лить 98-е или "сотое" горючее? Давайте разберемся.

Когда требуется регламентом

Понятно, что топливо АИ-98 следует заливать в баки тех автомобилей, на лючке которых содержится надпись Only 98RON (топливо АИ-98 и выше).

Силовые агрегаты таких автомобилей заточены именно на высокооктановый бензин, имея высокую степень сжатия (у бензина АИ-95 этот показатель может колебаться между 10 и 12.5, у АИ-98 - от 12 до 14.5), а также специальную программу управления, не предполагающую компенсацию отклонения фактического октанового числа от заданного в сторону понижения.

Например, как известно, роторная Mazda RX-8 совершенно не приемлет низкооканового топлива и эксплуатация этого споркара на 95-ом бензине может быстро его приговорить. Та же история - с заряженными спорткарами Porsche, Ferrari, Lamborghini и им подобным - тут подавай исключительно высокооктановое топливо.

Когда нужно добавить мощности

Второй сценарий использования топлива АИ-98 или АИ-100 предполагает его заливку в баки "заряженных" автомобилей, для которых рекомендованное топливо - "не ниже АИ-95". Речь, к примеру, о хорошо знакомых российским потребителям турбодвижках концерна Volkswagen.

К примеру, популярный агрегат 1,4 TSI в форсированном исполнении (посредством чип-тюнинга) может выдавать больше 250 л.с. Чтобы в полной мере реализовать преимущества перекалибровки, используется как раз-таки высокооктановое топливо.

А вот лить топливо АИ-98 или АИ-100 в автомобили с "объемистыми" атмосферными моторами и турбодвижки с небольшой степенью сжатия можно, но не имеет большого смысла. Вреда такой "апгрейд" не нанесет, однако ощутимую прибавку в мощности тоже не даст. Большей эффект даст заправка качественным горючим, как вариант - фирменными сортами, которые предлагаются на большинстве сетевых АЗС.

Ради экономичности

Когда вам нужно проехать, условно говоря, "на одном баке" максимальное число километров, то высокооктановое топливо вновь становится рабочим вариантом, пусть и с рядом оговорок.

Хотя производители топлива обещают существенную экономию при заправке любого бензинового автомобиля топливом АИ-98, фактически проехать больше и реально сэкономить можно далеко не во всех случаях.

Наибольший эффект заправка высокооктановым топливом даст для силовых агрегатов объемом 3 л и более, а также высокофорсированных турбомоторов, да и то лишь при том условии, что движение по шоссе будет осуществляться в спокойной манере, на низких и средних оборотах коленвала. Только в этом случае можно увеличить пробег на одной заправке и немного сэкономить на топливе даже с учетом цены 98-го или "сотого" бензина.

Под высокой нагрузкой

Спортивные автомобили и спортивная манера езды - еще один повод задуматься о заливке высокооктанового топлива. Перейти на бензин АИ-98 или АИ-100 имеет смысл также, когда машина эксплуатируется под нагрузкой - в горах, при температурах воздуха 30 градусов и выше, равно как с полной рассадкой в салоне.

Речь идет опять-таки об автомобилях, имеющих официальный допуск на заливку топлива АИ-98. Дело - в физике процесса. Чем выше октановое число, тем выше стойкость топлива к процессу сгорания смеси, при повышенных нагрузках на двигатель, иначе говоря - к детонации. Шанс ее возникновения в сложных условиях будет тем ниже, чем больше октановое число топлива. Плюс к тому, моющих присадок в высокооктановом бензине больше, чем, скажем, в бензине АИ-95. Соответственно, топливо АИ-98 и выше лучше очищает топливную систему.

Когда от бензина АИ-98 или АИ-100 можно ждать проблем

Заливая бензин АИ-98 или АИ-100 в двигатели, не рассчитанные на заправку высокооктановым топливом, водители, часто сами того не зная, провоцируют ряд серьезных технических проблем.

Мало того, что малообъемные "атмосферники" (такие, как, например, используются в Lada Granta) не получают никаких выгод от высокооктанового бензина.

Расход, вероятнее всего, не изменится, динамика может незначительно улучшиться. Однако топливный насос может выйти из строя из-за нештатных присадок, особенно если автомобилю много лет от роду.

Другие частые сценарии - выгорание клапанов из-за повышенной температуры отработавших газов. Наконец, возможен также и повышенный расход из-за нарушения привычных режимов работы силовой установки.