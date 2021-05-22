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Найдена актриса на главную роль в "женском" ребуте "Хищника"

Новости
    22.05.2021, 16:17
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Названо имя актрисы, которая сыграет главную роль в новом "Хищнике". Напомним: нам сразу дали понять, что и данный проект не пройдет мимо актуалочки - по центру картины выступит сильная "этническая" героиня. И с фильмом Шейна Блэка 2018 года, задорным, но принятым неоднозначно, она, скорее всего, явных пересечений иметь не будет.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает CBM, на ведущую роль назначена 24-летняя Эмбер Мидтандер (Керри из "Легиона", "Фарго", "Первородные") - девушка уже подписала контракт, заверяют источники.

Она сыграет представительницу племени команчей, коренных американцев, пошедшую против заведенных вековых гендерных стереотипов и стремящуюся стать воином. Отметим: "пятая графа" Эмбер соответствует ситуации всецело, конечно же. Да и родом она из резервации.

Съемки обещано начать в ближайшее время. Даты премьеры пока нет.

Режиссер - Дэн Трахтенберг ("Кловерфилд, 10"), и это, в принципе, пока звучит недурно. Сценарист - Патрик Эйсон ("Джек Райан", "Сосны", "Королевство").

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