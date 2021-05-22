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22.05.2021,  
17:41
Текст:  Антон Валагин

Разработчик заявил о непробиваемости российской ПВО

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Россия способна отразить любую атаку с воздуха , заявили в концерне ПВО "Алмаз-Антей".

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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- Мы в состоянии противостоять любым современным средствам воздушно-космического нападения, - сообщил глава холдинга Ян Новиков на лекции марафона "Новое знание". Его слова приводит ТАСС.

Ранее в рамках марафона Илон Маск высказал намерение открыть завод Tesla в России, после чего последовали предложения разместить производство от глав нескольких регионов РФ.

Концерн "Алмаз-Антей" выпускает зенитные системы различных типов для Сухопутных войск и Военно-морского флота, радары обнаружения воздушных целей и автоматизированные системы управления ПВО. Наиболее известной продукцией холдинга являются зенитные комплексы средней и большой дальности С-400 "Триумф".

Система защиты Российской Федерации от воздушно-космического нападения выстроена в несколько эшелонов. Запуски ракет: баллистических и крылатых, отслеживаются спутниками орбитальной группировки и дальними радарами. Воздушные границы находятся под постоянным наблюдением дежурных сил ПВО. Важные военные и промышленные объекты прикрыты зенитными комплексами большой дальности. Столицу дополнительно защищает система противоракетной обороны А-135 "Амур"

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Фото: Mark12345-6789 / wikipedia.org
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