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21.05.2021 12:22
Рубрика: Общество

Что интересного рассказал Илон Маск на марафоне "Новое знание": Главное

Текст: Ксения Колесникова
Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск выступил на просветительском марафоне "Новое знание" и ответил на вопросы российских студентов.

"Российская газета" собрала самые яркие и интересные прогнозы, которые сделал основатель компаний Tesla и SpaceX.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Число просмотров трансляций первого дня марафона "Новое Знание" превысило 5 млн

1. В будущем все транспортные средства (автомобили, корабли, самолеты) будут электрическими. Причем последними на электродвигатели перейдут самолеты, так как создание подходящих для них батарей займет время. Единственным транспортом, который не будет электрическим, останутся ракеты.

2. Все машины будут оснащены автопилотом. Электрокары Tesla скоро будут официально продаваться в России и странах СНГ.

3. Важно развивать взаимодействие человека и искусственного интеллекта, чтобы "расширять границы сознания, чтобы свеча сознания не погасла".

4. Живых переводчиков довольно скоро заменит искусственный интеллект. "Прогресс в сфере перевода, связанный с искусственным интеллектом, просто поразителен", - отметил Илон Маск.

5. Нужно создавать базу на Луне и город на Марсе. "Я думаю, что у МКС есть очень важная международная функция. Однако важным будет следующий логический шаг - международная база на Луне и создание базы на Марсе. Я хотел бы привести цитату Циолковского, отца космической инженерии: "Земля - это колыбель человечества, но мы не можем все время оставаться в колыбели", - заявил Илон Маск.

6. Он не исключил существование инопланетян и внеземной жизни, но уточнил, что ее пока никто не видел.

7. Для полетов за пределы Солнечной системы человечество должно использовать антиматерию.

"Ближайшую от нас систему - на расстоянии четырех световых лет - нужно по-другому исследовать. Самый эффективный способ это сделать - использовать антиматерию, а также коллапс материй, - рассказал он. - И тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы".

8. "Гагарин - первый человек, который вышел на орбиту. Такой удивительный опыт. Очень храбрый человек, на первый полет в космос еще надо решиться. При встрече я бы сказал ему: "Почему?""

9. "Я очень восхищаюсь российскими достижениями, достижениями советского союза, в ракетных науках. Я считаю что эта энергия сохранится в России в будущем, - уверен Илон Маск. - Это замечательно, что мы налаживаем контакты, и у нас будет больше коммуникаций между Америкой и Россией.

Напомним, сейчас в 8 городах России проходит просветительский марафон "Новое знание". На нем можно узнать о самых перспективных научных разработках, бизнес-идеях, трендах в культуре, технологиях, современных медиа: только реальные кейсы, которые работают здесь и сейчас. За первый день число просмотров онлайн-трансляций превысило 5 миллионов. Среди спикеров: Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Стив Возняк, Денис Мацуев и другие.

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