Власти Удмуртии предложили Маску построить завод Tesla под Ижевском

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил американскому миллиардеру Илону Максу построить завод по производству электромобилей Tesla на инвестиционной площадке недалеко от Ижевска. Такое предложение Бречалов опубликовал в своем Twitter.

По словам Бречалова, в республике есть 40 тысяч гектаров промышленных площадей, на которых созданы максимально комфортные условия для инвесторов.

- Неподалеку от Ижевска есть инвестиционный участок площадью в 200 гектаров. Мы предоставим все необходимое для создания на нем производства "Teсла" и готовы адресно работать с инвестором, чтобы подобрать максимально комфортные условия, - написал глава Удмуртии.

Он также напомнил, что у региона есть опыт запуска производства автомобилей на предприятии "Лада Ижевск", где выпускали легендарные автомобили "Москвич" и "Иж", а сейчас собирают Lada Vesta.

- В разгар пандемии мы одни из первых в стране разрешили работать производственным предприятиям, при этом соблюдая все антиковидные меры, - сообщил Александр Бречалов.

В пятницу, 21 мая, американский изобретатель и миллиардер Илон Маск выступил на просветительском марафоне "Новое знание", ответил на вопросы российских студентов и сделал несколько интересных заявлений. В частности, Маск рассказал, что компания Tesla может выйти на российский рынок и разместить здесь свое производство.