Пойманного в якутском поселке белого медведя отправили в Москву

Белого медведя, забредшего в поселок Джебарики-Хая Томпонского района Якутии и пойманного там экологами, в субботу авиарейсом отправили в Москву.

"Малышка из Джебарики-Хая полетела в Москву. Будет проходить обследование и лечение после долгого похода по якутской тайге", - сообщил на своей странице в Instagram глава минэкологии республики Сахамин Афанасьев.

Краснокнижный зверь за несколько месяцев преодолел более тысячи километров от берега Северного Ледовитого океана до поселка Джебарики-Хая, расположенного практически в Центральной Якутии. Поймали его 11 мая после того, как он перепугал жителей поселка, разгуливая по улицам и отдыхая во дворах.

Предположительно, это молодая медведица. До сегодняшнего дня она содержалась в республиканском зоопарке "Орто Дойду". Сейчас ее ждут в Московском зоопарке, где путешественницу обследуют и подлечат.