Разлив мазута в акватории сахалинского порта ликвидируют за два дня

На сбор мазута, вытекшего в акваторию морского порта Бошняково после столкновения двух судов, по оценкам специалистов, уйдет двое суток, рассказали в субботу в пресс-службе правительства Сахалинской области.

В пресс-службе отметили, что расползание нефтяного пятна не допущено, оно локализовано и не представляет угрозы для фауны акватории. Для очистки воды от нефтепродуктов используются сорбент и боновые ограждения.

Ликвидацию последствий разлива мазута взяла под контроль областная прокуратура.

"В связи с утечкой мазута в акватории порта Бошняково при столкновении плашкоута с судном "Хэйгшенг Хармони" (КНР) прокуратурой области взята на контроль работа уполномоченных органов по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов", - сообщается на сайте надзорного органа.

Столкновение судов произошло в пятницу. Около восьми центнеров мазута вылилось в море из пробоины в топливном танке китайского судна. Проводятся работы по его сбору в емкости и доставке в шламонакопитель для утилизации.