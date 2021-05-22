Врио главы Мордовии поздравил выпускников с окончанием школы

В субботу в школах Мордовии состоялись торжественные линейки для выпускников девятых и одиннадцатых классов. На празднике последнего звонка в саранской гимназии №20 побывал врио главы РМ Артем Здунов. "Помните, что Мордовия всегда ждет вас!" - напутствовал он ребят.

В этом году, к радости выпускников-2021, торжества по случаю последнего звонка в школах Мордовии состоялись в очном формате. По решению регионального оперштаба, если мероприятие проходит на свежем воздухе, школьник мог взять с собой одного из родителей. Последний звонок сегодня прозвенел для 3107 одиннадцатиклассников и 6523 девятиклассников республики.

Торжественная линейка в гимназии №20 также была организована на школьном дворе, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. Напутствуя выпускников, лидер региона пожелал им успешно пройти все предстоящие экзамены.

- Советую вам - не бойтесь ошибиться в выборе профессии. Сейчас все настолько быстро изменяется, что профессию можно поменять несколько раз в жизни, - сказал Артем Здунов. - Самое главное - сделайте упор на то, что у вас очень хорошо получается.

Руководитель республики напомнил ребятам о проектах, которые помогают молодежи проявить себя. Это платформа "Россия - страна возможностей", курируемая лично президентом РФ, а также региональный кадровый конкурс "Моя Мордовия".

- Я считаю, не имеет большого значения, какой вуз вы выберете - в нашем регионе или другом. Главное - помните, что Мордовия вас всегда ждет, - подчеркнул Артем Здунов. - И мы вместе с правительством республики каждый день работаем над созданием условий для того, чтобы вам хотелось вернуться в республику. Это одна из нелегких, но важнейших задач. Я хочу, чтобы мы с вами были одной командой.