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22.05.2021 17:54
Рубрика: Общество

В Петербурге число госпитализированных с COVID-19 выросло на 13%

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге за неделю число пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, выросло на 13,62 процента. Об этом сообщает Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Сейчас в инфекционных стационарах Петербурга свободны 1216 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, это 20,3 процента от общего числа мест для больных с COVID-19.

Накануне в Петербурге вновь заработал госпиталь в Леноэкспо, ряд коек для пациентов с коронавирусной инфекцией выделили городские стационары. За неделю на 4,79 увеличилась темпы роста заболеваемости. Если 15 мая в городе было зарегистрировано 749 новых случаев COVID-19, то 22 мая уже 833.

В связи с ростом числа заболевших Смольный продлил действующие коронавирусные ограничения до 12 июля. Городские власти призывают граждан активнее вакцинироваться, для удобства петербуржцев заработал даже круглосуточный пункт, где можно сделать прививку.

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