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22.05.2021 21:43
Рубрика: Экономика

В Крыму новый Центр винного туризма готов принимать 100 тысяч гостей в год

Текст: Мария Орлова (Ялта)
В Крыму в поселке Оползневое заработал в тестовом режиме единственный в России Центр винного туризма. Он расположился на территории около 30 гектаров, на которых - собственные виноградники и фруктовый сад, винодельня, банк вина и дегустационные залы в обзорной башне на высоте более 54 метров.

Работая в тестовом режиме летом 2021-го, Winepark тем не менее уже готов принимать по тысяче гостей в месяц. Полностью площадки центра винного туризма откроются нынешней осенью.

Winepark задуман как масштабный туристический центр, в котором гости смогут не просто погулять между рядами с лозой и посетить винодельню - такие экскурсии проводят многие винные хозяйства и заводы Крыма, в том числе легендарные "Массандра" и "Новый Свет". Парк спроектирован так, чтобы посетители смогли побывать в святая святых производства вина - в обычно закрытых цехах.

Фото: РИА Новости
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- В расширенных форматах в винном парке будут проходить экскурсии, в рамках которых вы сами должны будете "выстроить" гравитационную винодельню, стать соучастником процесса. Здесь будет много интерактивных моментов с использованием технологии виртуальной реальности. Мы сделали все этапы производства вина максимально прозрачными - это будут совсем другие впечатления! - говорит Екатерина Суменкова, гид винного парка.

Инвестсоглашение о строительстве винной деревни подписано между инвестором и республикой еще в июне 2015 года. Через два года был заложен первый виноградник. В 2018 году проект досугово-развлекательного комплекса "Винный парк" одобрила Главгосэкспертиза. Сегодня парк располагает виноградниками на двух участниках общей площадью около 18 гектарах. На них высажены 11 сортов винограда, из которых пять - автохтонные.

- На проектную мощность наши лозы выйдут через пять лет - мы планируем производить порядка 150 тысяч бутылок в год. Релиз первого вина планируется в 2023 году, - говорит Элеонора Панькина, винный гид центра.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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На территории парка разместилась гравитационная винодельня и экспозиционные площадки, в пространствах которых процесс производства вина представлен не только с технологической, но и философской точки зрения - все этапы его создания выглядят как метафора жизни человека и человечества. С 54-метровой башни в центре парка открывается великолепный вид на виноградники, окруженные морем и горами. В самой башне расположились три дегустационные комнаты на разных уровнях.

В центре винного туризма уже заработала собственная сыроварня, планируется также производство двух десятков сортов хлеба. В винном банке парка будет храниться коллекция из более чем 36 тысяч бутылок лучшего крымского и российского вина, и образцов мировых вин.

- Мы тщательно отбираем вино, которое будем предлагать гостям на дегустации, - рассказывает шеф-сомелье Дмитрий Плотников. - И открыты для сотрудничества с крымскими виноделами. За лучшими, редкими образцами вина гаражных виноделов готовы "гоняться" сами, рассматриваем также и их заявки.

Также винный парк выступит обучающей площадкой для специалистов, связанных с винной отраслью - кавистов и энологов. Здесь на днях уже состоялся конкурс российского вина, на котором было представлено 800 наименований вина разных производителей.

Во время дегустаций с гостями будет общаться в том числе и уникальный робот-сомелье.

- Очень часто люди стесняются спросить совета у сомелье. Поэтому робот будет предлагать вино каждому участнику исходя из его предпочтений. Он спросит, например: где бы вы сейчас хотели находиться - на берегу моря или на восточном рынке пряностей? Ваш любимый фрукт, ваша любимая музыка и так далее, - рассказывает Евгения Константинова, руководитель Центра винного туризма.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Пообщавшись с гостем, робот своей механической рукой точным и мягким движением нальет напиток в бокал. Одновременно комплекс сможет обслужить до 10 гостей.

Одним из этапов "распознования" органолептических качеств вина станет для гостей дегустация напитка одновременно с дегустацией местных плодов из фруктового сада. Для этих целей высадили более 500 видов растений - персики, гранаты, клубнику, смородину и другие деревья, ягоды и травы.

- Найти "ноту крыжовника" в вине гораздо проще, когда есть возможность одновременно попробовать и вино, и ягоду, - говорят специалисты.

Аналогов винному парку, который станет частью "Винной дороги Крыма", по словам экспертов отрасли, сейчас нет нигде в мире. Инвестиционный проект его создания стал один из крупнейших в Крыму и составил около четырех миллиардов рублей. Это наглядно показывает, что введенные в отношении Крыма санкции не препятствуют крупным инвестициям и развитию туристической инфраструктуры полуострова.

Комментарий

Вадим Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым:

- Эногастрономическими экскурсиями в Крыму только в течении 2020 года воспользовались порядка 500 тысяч человек. И мы понимаем, что это далеко не предел: только по "Золотому кольцу Боспорского царства" проходят около 1,5 миллиона человек. А в его программе также есть винная составляющая. Прелесть Крыма в том, что здесь есть небольшие гаражные виноделы, которые выпускают всего по несколько тысяч бутылок вина в год - при этом у них свои виноградники, своя винодельня и у каждого - своя специфика производства. Есть крупные промышленные предприятия. И есть вот такие проекты - скорее туристические, скорее философские, чем собственно винодельческие.

Все это прекрасно уживается между собой - именно потому, что оно разное, и у гостей есть возможность попутешествовать, разместиться в большом или небольшом отеле, попробовать локальную кухню. Вообще все, что касается сельскохозяйственного туризма - это не только винодельни, но и производство сыров, меда, мясных продуктов - развивается сейчас очень эффективно и быстро. И у Крыма, и у других регионов России в этом направлении большие перспективы.

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