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22.05.2021 22:25
Рубрика: Власть

В Крыму отказались менять Родину на воду с Украины

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал повторенные пресс-секретарем МИД Украины Олегом Николенко условия возобновления подачи воды на полуостров. Парламентарий подчеркнул, что для крымчан возвращение на историческую Родину важнее украинского источника водоснабжения, а альтернативу Северо-Крымскому каналу на полуострове находят и без незалежной.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Названы места строительства новых водохранилищ в Крыму

Украинский чиновник назвал условием открытия плотины в Херсонской области "демилитаризацию и деоккупацию" полуотрова.

- Деоккупации Крыма не будет, а значит, и демилитаризации тоже, - сказал Бальбек РИА Новости. - Значит, каждый останется при своем - мы с Россией, а они с водой, потому что Родину не меняют ни на что.

А вот версию Николенко о возникновении проблем с ресурсом из-за того, что всю воду якобы потратили военные, Бальбек назвал бредовой.

- Это очередные бредни Николенко, что военные РФ потратили всю воду в Крыму, - считает Бальбек. - Российские военные наоборот способствуют обеспечению водой крымчан, а Киеву это признавать, как говорится, не с руки.

Кстати, и новый водозабор на реке Бельбек, который обеспечит подачу в Севастополь до 50 тысяч кубометров воды в сутки, также был построен силами Минобороны РФ.

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