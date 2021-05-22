В Крыму у истребителя Су-30СМ с экипажем сработало катапультирование

На военном аэродроме в городе Саки два пилота катапультировались из стоящего на взлетной полосе истребителя Су-30СМ, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

ЧП произошло в результате нештатного срабатывания системы катапультирования. В результате инцидента оба летчика остались живы, никто не пострадал.

Напомним, в октябре 2017 года на аэродроме в Саках уже произошло ЧП, когда двое военнослужащих случайно запустили в ангаре авиационную управляемую ракету Х-29ТД. К счастью, тогда ракета была без боеголовки. В результате ЧП были разрушен ангар и спецаппаратура. На виновных в инциденте военных Минобороны подало иск на 45 миллионов рублей.

Су-30СМ стоит на вооружении с января 2018 года и является современной модификацией истребителя Су-30. В Воздушно-космических силах и ВМФ РФ находится свыше 100 таких боевых машин.