Рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 выставили на RR Auction

Рукописное письмо одного из основателей современной теоретической физики Альберта Эйнштейна, содержащее его формулу E=mc2, продали на бостонском аукционе RR Auction за более чем 1,2 миллиона долларов (1 243 707), сообщается на сайте аукционного дома.

Стартовая цена письма составляла около 400 тысяч долларов. Формула E=mc2, отражающая эквивалентность массы и энергии, является одной из самых известных физических формул в мире. В аукционном доме отметили, что на сегодняшний день известны лишь четыре копии этой формулы, написанные рукой Эйнштейна.

Экземпляр, о котором идет речь, был представлен широкой публике впервые. Имя покупателя письма не сообщается, пишет РИА Новости.