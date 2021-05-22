Суд обязал Карлоса Гона вернуть 5 млн евро Nissan и Mitsubishi

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обязан вернуть фирмам Nissan и Mitsubishi 5 млн евро из объема выплаченной ему зарплаты. Такое решение принял суд в Голландии, причем Гон проиграл дело, которое сам же и инициировал.

Разбирательство проходило в Нидерландах по той причине, что одним из работодателей Гона было юрлицо Nissan-Mitsubishi BV, зарегистрированное именно в этой стране. Гон подал против него иск, поскольку утверждал, что его уволили незаконно - и требовал перечисления ему 15 млн евро, в такую сумму он оценил недополученную зарплату и выходное пособие.

Но окружной суд Амстердама встал на сторону автомобильных компаний, заявив, что у Гона не было действующего трудового договора с совместным предприятием, поскольку не было и необходимого согласия советов директоров Nissan и Mitsubishi.

Член совета директоров, подписавший трудовой договор от имени Nissan и Mitsubishi, не имел на это полномочий, постановил судья. По этой причине Гон обязан вернуть 5 млн евро, которые получил от голландского СП в период с апреля по ноябрь 2018 года.

В Nissan и Mitsubishi говорят, что удовлетворены решением, Гон же намерен его обжаловать, сообщает Reuters.

Напомним, Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года следователями Токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Утверждалось, что в течение пяти лет топ-менеджер получил в качестве вознаграждения от Nissan около 10 млрд иен (почти 89 млн долларов), при этом он задекларировал для уплаты налогов примерно наполовину меньше.

29 декабря 2019 года, находясь под домашним арестом, Гон при помощи трех специально нанятых сообщников тайно покинул Японию - его спрятали в черной коробке из-под музыкального инструмента и отправили на частном самолете в Ливан (он этнический ливанец).

Гон является создателем альянса Renault-Nissan. С 1997-го он занимал должность исполнительного вице-президента Renault, быстро вывел предприятие в прибыль, в 1999-м с его подачи французская компания приобрела 36,8% Nissan. Под руководством Гона был разработан и реализован план спасения японского автопроизводителя. В течение долгого времени он являлся главой альянса и составляющих его компаний. В 2016-2018 годах Гон также возглавлял Mitsubishi Motors, которая присоединилась к альянсу в октябре 2016-го.