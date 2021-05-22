В Минэнерго опровергли возможность возникновения дефицита бензина

В Минэнерго не видят предпосылок к возникновению дефицита автомобильного топлива этим летом, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин, комментируя письмо Российского топливного союза (РТС) вице-премьеру Александру Новаку.

"Текущий уровень полностью удовлетворяет формирующийся спрос. В среднем в мае ежесуточное производство топлива составляет около 67 тыс. тонн в сутки по бензину АИ-92 и около 40 тыс. тонн в сутки по бензину АИ-95", - сказал Павел Сорокин.

В письме РТС говорилось, что увеличение внутреннего автотуризма в сезон отпусков на фоне карантинных мер, ограничивающих возможности отдыха за рубежом, вызовет повышение спроса на бензин на 10-20%. Эксперты союза предполагают, что это станет причиной существенного роста цен или приведет к появлению на рынке дешевых суррогатов.

По словам Сорокина, перед периодом начала отпусков ежегодно возникает дополнительный спрос на бензины марки АИ-92 и, в особенности, АИ-95. В связи с этим Минэнерго России уже дало соответствующие рекомендации нефтекомпаниям по увеличению биржевых поставок бензина в мае-июне этого года.

После прохождения периода ажиотажного спроса, а также с учетом выплат в адрес переработчиков по скорректированному "демпферному механизму", ожидается стабилизация оптовых цен. Благодаря работе "демпфера" наблюдающаяся волатильность оптовых цен на топливо не приведет к опережающему росту розничных цен на АЗС и сохранит его в пределах инфляции, подчеркнул Сорокин.