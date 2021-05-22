В России могут появиться три режима пребывания для мигрантов

МВД планирует установить 3 миграционных режима законного нахождения иностранцев в России. Такое новшество заложено в проект федерального закона "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства". Документ, основательно меняющий процедуры приглашения, въезда, пребывания и принудительной высылки иностранцев, подготовлен правоведами МВД России (имеется в распоряжении "Российской газеты"). Как стало известно "РГ", законопроект уже поступил на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию, где 25 мая должно пройти его детальное обсуждение.

Первый правовой режим - это режим краткосрочного пребывания. В его рамках иностранцы могут находиться в России не более 90 дней суммарно в течение календарного года. Второй правовой режим - это режим долгосрочного пребывания - свыше 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на ПМЖ. И третий режим - постоянное проживание, он будет присваиваться бессрочно.

Для получения разрешения на постоянное проживание будет введен общий и упрощенный порядок его получения. А от разрешения на временное проживание МВД предлагает отказаться.

Ранее "РГ" подробнее писала обо всех запланированных нововведениях для мигрантов. В числе новшеств - и появление нового правоохранительного режима "контролируемое пребывание". Его будут устанавливать для исполнения иностранцами назначенных им мер административного принуждения, предупреждения совершения иностранцами правонарушений. При въезде иностранные граждане будут подписывать соглашение о лояльности, представляющее собой официальное информированное согласие с тем, что условия, на которых разрешается въезд в страну, предполагают соблюдение Конституции России и законодательства, воздержание от действий, причиняющих ущерб Российской Федерации и ее гражданам.

Интересно, что в России может появиться и реестр недобросовестных приглашающих лиц. В него предлагают включить бизнесменов и компании, которые помогают въехать в нашу страну незаконопослушным иностранцам. В "черный список" попадут также физические и юридические лица, привлекающие мигрантов к незаконной деятельности.

Законопослушные мигранты обязаны будут внести так называемый авансовый платеж. Это налог на доходы физических лиц, который уплачивается в виде фиксированного авансового платежа. Кроме того, иностранные граждане смогут работать в качестве "самозанятых" либо осуществлять хозяйственную деятельность в качестве предпринимателя без образования юридического лица.