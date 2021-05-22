В России введут специальный правовой режим для мигрантов

Специальный правовой режим - "Контролируемое пребывание" - введут в России. Он затронет тех мигрантов, которые не имеют правовых оснований для нахождения в РФ, но остаются здесь по тем или иным причинам, сообщили в МВД России, приведя в качестве примера самоизоляцию из-за коронавируса.

В ведомстве отметили, что введение в законодательство режима "Контролируемое пребывание" станет одной из мер профилактического характера, направленных на повышение эффективности механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, пишет ТАСС.

Новый режим будет применяться к иностранцам, в отношении которых, например, приостановлено исполнение решений о высылке или им ограничен выезд из России в связи с необходимостью исполнения назначенных наказаний, участием в судебных разбирательствах. Рассматривается вопрос об установлении такого режима и в отношении иностранцев, страдающих социально-опасными инфекционными заболеваниями, которым необходимо соблюдать определенные санитарные правила, добавили в МВД.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет улучшать условия для иностранцев, которые приезжают в нашу страну работать. Скоро заработает унифицированная интернет-система "Работа без границ" и мобильное приложение. Они позволят оформлять онлайн документы для трудоустройства.