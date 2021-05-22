В Совфеде объяснили смысл новых санкций против "Северного потока-2"

В Совете федерации раскрыли смысл новых санкций США против "Северного потока-2". По словам сенатора Владимира Джабарова, Вашингтон этими действиями хочет сохранить лицо на фоне невозможности причинить серьезный вред проекту.

"Американцам надо как-то сохранить лицо, раз уже не смогли ударить по-крупному", - отметил он, передает РИА Новости.

Ранее США ввели очередные санкции по отношению к проекту. Они коснулись российских организаций и судов, которые участвуют в строительстве газопровода.

Джабаров считает, что тем самым США решили красиво отступить, так как стройку уже не остановить.

В подтверждение этому на днях пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявила, что трубопровод готов уже на 95 процентов и остановить его практически невозможно.