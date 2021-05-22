Военно-транспортным самолетом в Москву перевозят больного медведя

11 мая у якутского поселка Джебарики-Хая к людям вышел белый медведь. Интрига в том, что от ареала его обитания (арктическое побережье) до "континентального" поселка больше тысячи километров.

Пока неясно, как и почему зверь совершил такое путешествие. Впрочем, пока ученым не до этого: медведь - это молодая (ей два года) самка, чье состояние вызывает опасение: истощена, отсутствует один клык. А обследование специалистами республиканского зоопарка "Орто-Дойду" показало, что у нее имеются и проблемы с пищеварением.

Важная деталь: произвольно изъять медведя из естественно среды обитания нельзя. Но в качестве исключения Росприроднадзор Республики Саха (Якутия) разрешил это сделать: для спасения жизни медведицы. Для этого провели внеплановое заседание межведомственное рабочей группы Программы реабилитации осиротевших детенышей белого медведя.

Принять и вылечить медведицу согласился Московский зоопарк, но возникла новая проблема: как перевезти медведя в Москву?

"Взлетно-посадочная полоса аэропорта в Якутске, где могут приземляться крупные транспортные самолеты, в настоящий момент закрыта на ремонт, - сообщает Виктор Дятликович, директор Департамента информационного и медиаобеспечения Русского географического общества. - В люк для багажа в пассажирских лайнерах клетка с взрослым медведем высотой просто не влезет - высота клетки 1,35 метра, а размер проема не превышает одного квадратного метра".

По обращению Русского географического общества и дирекции Московского зоопарка в Минобороны России было принято решение доставить животное самолетом военно-транспортной авиации ВКС России.

Специального рейса не потребовалось: военные нашли попутный транспортник, летевший из Хабаровска в Москву.

Сегодня, 22 мая, больная стала пассажиром Военно-Космических сил России. Самолет следует с остановками, плановое время прибытия в Москву - вторая половина 23 мая.