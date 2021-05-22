Володин считает необходимыми меры за нарушения со стороны IT-гигантов

Необходимо отрегулировать деятельность зарубежных IT-компаний в России - в том числе ввести экономические меры на случай нарушений с их стороны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в ГД был внесен законопроект о "приземлении" IT-гигантов - то есть об их обязанности открывать представительства в РФ.

Комментируя эту тему в своем Telegram-канале, Володин напомнил, что еще в январе президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать дополнительные требования к зарубежным IT-компаниям, работающим в Рунете. У иностранных компаний, по его словам, была возможность пойти по пути саморегулирования. "Не пошли, - констатировал он. - Значит, необходимо законодательное регулирование".

В том числе необходимо введение соответствующих мер понуждения - экономических прежде всего, отметил спикер. "Их "язык" хорошо понятен западным компаниям, для которых прибыль - главное", - объяснил парламентарий.

По оценке Володина, в законопроекте предложено цивилизованное решение вопроса, соответствующее международной практике и правилам, уже установленным в ряде стран.

"Вряд ли на Западе упустили бы шанс обвинить нас в "очередном наступлении" на демократию, права и свободы, окажись в законопроекте хоть что-то, к чему можно придраться, - констатировал он. - "Пришить" к этому политику не получается, нет оснований".

Володин также привел информацию комитета Госдумы по информационной политике о тех компаниях, которых в первую очередь коснется закон, - Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, WorldOfTanks.

Совет Госдумы на следующей неделе примет решение по дате рассмотрения этого законопроекта, сообщил спикер. Профильный комитет предлагает обсудить его в первом чтении 1 июня.

Напомним, что внесенный ранее документ касается интернет-ресурсов с ежедневной российской аудиторией в более 0,5 миллиона пользователей. Для полноценной работы в России каждой компании придется не только открыть представительство или филиал в РФ, но и создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Нарушение норм закона может повлечь: