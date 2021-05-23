Более 70 полицейских уволились после штурма Капитолия в США

Служба безопасности Капитолия сообщила об увольнении более 70 сотрудников. Охраняющие здание американского конгресса полицейские деморализованы и ищут выход из создавшегося положения.

Председатель профсоюза полиции Капитолия Гус Папатанасиу заявил, что не спит по ночам. "Как удержать тех полицейских, которые у нас сейчас есть? Многие сомневаются, остаться ли в этом департаменте", - рассказал Папатанасиу газете Politico.

Ранее сообщалось, что направленные в Вашингтон бойцы Национальной гвардии США после 23 мая покинут столицу. Операция по охране здания Конгресса завершится. "Мы не получали никаких просьб о ее продлении", - подчеркнул пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.