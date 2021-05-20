Бойцы Нацгвардии США покинут Капитолий после 23 мая

Операция по охране здания Конгресса США дополнительными силами завершится 23 мая. "Мы не получали никаких просьб о ее продлении", - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. А это значит, что более пяти тысяч бойцов Нацгвардии, направленные четыре месяца назад в Вашингтон для обеспечения общественного порядка, покинут территорию законодательного органа, сообщает ТАСС.

В марте министр обороны США Ллойд Остин после получения запроса от полиции Капитолия принял решение оставить в американской столице военных. Напомним, повышенные меры безопасности были приняты после событий 6 января. Тогда сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, пытаясь помешать утверждению итогов президентских выборов.